Денис Мацуев отыграет серию концертов на открытом воздухе

Российский пианист Денис Мацуев планирует отыграть серию концертов под открытым небом. Первое выступление состоится в московском парке Зарядье 2 июля.
Мацуев заявил, что без концертов чувствует себя, «как без рук»,
Это будет полная импровизация, в которой примут участие мои друзья, соратники, как юные, так и старшие мэтры, которые в это время будут в Москве, — сказал артист.
Он выразил надежду на то, что к июлю будет снят запрет на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса. Также пианист заявил о желании сделать свой фестиваль Crescendo в Сочи в конце июля в Олимпийском парке.
7 мая Денис Мацуев отыграл специальный онлайн-концерт, посвящённый празднованию 180-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, писал NEWS.ru.
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