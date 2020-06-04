Денис Мацуев отыграет серию концертов на открытом воздухе

https://static.news.ru/photo/29c132ea-a674-11ea-975d-fa163e074e61_660.jpg Денис Мацуев Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский пианист Денис Мацуев планирует отыграть серию концертов под открытым небом. Первое выступление состоится в московском парке Зарядье 2 июля.

Мацуев заявил, что без концертов чувствует себя, «как без рук», передаёт ТАСС. Во время мероприятия будет организована онлайн-трансляция.

Это будет полная импровизация, в которой примут участие мои друзья, соратники, как юные, так и старшие мэтры, которые в это время будут в Москве, — сказал артист.

Он выразил надежду на то, что к июлю будет снят запрет на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса. Также пианист заявил о желании сделать свой фестиваль Crescendo в Сочи в конце июля в Олимпийском парке.

7 мая Денис Мацуев отыграл специальный онлайн-концерт, посвящённый празднованию 180-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, писал NEWS.ru.