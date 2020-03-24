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В США показатели стриминга на музыкальных платформах снизились, после того как люди были вынуждены остаться дома в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Согласно данным аналитического агентства Alpha Data, с 13 по 19 марта воспроизведение песен упало на 7,6%. Именно на эти дни выпала первая неделя массового ухода жителей страны на карантин, передаёт...