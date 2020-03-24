В США церемонию внесения музыкантов в Зал славы рок-н-ролла пришлось перенести из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие, изначально запланированное на 2 мая, состоится 7 ноября.
Событие пройдёт в Общественном конференц-зале в городе Кливленд штата Огайо. Его будет транслировать канал HBO,
В 2020 году членами Зала славы рок-н-ролла стали Уитни Хьюстон, группы Depeche Mode, T.Rex, Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, рэпер The Notorious B.I.G., а также исполнители Ирвинг Азофф и Джон Ландау, писал NEWS.ru.
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