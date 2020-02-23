По прогнозам букмекеров Украина может занять 21-е место на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
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Ранее в Киеве определили победителя национального отбора для участия в Евровидении. В Роттердам поедет группа Go-A с песней «Соловей» на украинском языке, писал NEWS.ru.
В этом году 65-й юбилейный конкурс пройдёт в Роттердаме, его девизом станет призыв «Откройся» (Open Up). Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд-финал, который определит победителя, — 16 мая.
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