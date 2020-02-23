https://static.news.ru/photo/c54288bc-5643-11ea-b25b-fa163e074e61_660.jpg Группа Go-A Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

По прогнозам букмекеров Украина может занять 21-е место на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.

Об этом сообщает Eurovisionworld. На второй строчке певец из Италии Diodato с песней Fai rumore. На третьем месте Швеция, пока королевство не выбрало своего участника. На четвёртой строчке представительница Румынии Roxen — её песню выберут на специальном шоу. На пятом месте Россия. Первый канал пока не определился с участником.

Ранее в Киеве определили победителя национального отбора для участия в Евровидении. В Роттердам поедет группа Go-A с песней «Соловей» на украинском языке, писал NEWS.ru.

В этом году 65-й юбилейный конкурс пройдёт в Роттердаме, его девизом станет призыв «Откройся» (Open Up). Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд-финал, который определит победителя, — 16 мая.