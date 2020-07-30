Британская группа Hurts анонсировала концерты в России в 2021 году

https://static.news.ru/photo/7559d3b4-d271-11ea-891e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mairo Cinquetti/Global Look Press

Группа Hurts приедет с концертом в 16 российских городов в рамках своего европейского турне. Музыканты намерены выступить в том числе в Иркутске, Екатеринбурге, Воронеже, Москве и Петербурге.

Даты предстоящих выступлений группа опубликовала в Instagram.

Первый концерт после пандемии коронавируса группа даст в Баку 11 февраля, после чего дуэт посетит Алма-Ату и отправится в Россию. Адам Андерсон вместе со своим напарником Тео Хатчкрафтом исполнят треки из альбома Faith, который группа намерена выпустить 4 сентября. После российских концертов группа отправится в Латвию, Литву и Эстонию. Последнее выступление запланировано в Манчестере 16 апреля.

Группа была основана в 2009 году. Сейчас за плечами коллектива четыре альбома, последний из которых — «Desire» — вышел в сентябре 2017-го. Первые альбомы Happiness и Exile попали в десятку лучших в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии, передаёт «АФИША Daily».

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Луи Томлинсон, известный как бывший участник группы One Direction, объявил новую дату своего концерта в Москве. Изначально Томлинсон должен был выступить в концертном зале Crocus City Hall 16 апреля. Теперь музыкант даст представление на той же площадке 8 июня 2021 года.