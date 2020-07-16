Луи Томлинсон перенёс дату своего первого концерта в России

https://static.news.ru/photo/0069c09a-c769-11ea-aed9-fa163e074e61_660.jpg Луи Томлинсон Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Луи Томлинсон, известный как бывший участник группы One Direction, объявил новую дату своего концерта в Москве. Ему пришлось отложить выступление из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально Томлинсон должен был выступить в концертном зале Crocus City Hall 16 апреля. Теперь музыкант даст представление на той же площадке 8 июня 2021 года, сообщили организаторы.

Приобретённые ранее билеты остаются актуальными на новую дату. Просто приходите с ними на концерт, — говорится в сообщении.

Ранее американский музыкант Ленни Кравиц завил о полной отмене концертов в России. Он должен был выступить в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 8 июня и в Москве в Crocus City Hall 10 июня, писал NEWS.ru.