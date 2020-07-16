Луи Томлинсон перенёс дату своего первого концерта в России

Британский музыкант Луи Томлинсон, известный как бывший участник группы One Direction, объявил новую дату своего концерта в Москве. Ему пришлось отложить выступление из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Изначально Томлинсон должен был выступить в концертном зале Crocus City Hall 16 апреля. Теперь музыкант даст представление на той же площадке 8 июня 2021 года,
Приобретённые ранее билеты остаются актуальными на новую дату. Просто приходите с ними на концерт, — говорится в сообщении.
Ранее американский музыкант Ленни Кравиц завил о полной отмене концертов в России. Он должен был выступить в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 8 июня и в Москве в Crocus City Hall 10 июня, писал NEWS.ru.
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