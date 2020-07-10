Ленни Кравиц полностью отменил российские концерты из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3c7fc28e-c299-11ea-aa41-fa163e074e61_660.jpg Ленни Кравиц Фото: Michele Nucci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Ленни Кравиц отменил концерты в России. Решение артиста связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Кравиц должен был выступить в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце 8 июня и в Москве в Crocus City Hall 10 июня. Позже стало известно о том, что выступления отложены на неопределённый срок.

Всем моим друзьям в Европе! Я с сожалением сообщаю, что концерты моего тура не будут перенесены, [а будут отменены] из-за негативного влияния эпидемии COVID-19 по всему миру. Я очень надеялся выступить для вас, но на настоящий момент безопасность и здоровье фанатов, группы и техперсонала являются главными приоритетами, — цитируют организаторы слова артиста в Facebook.

Ранее исландская группа Of Monsters and Men перенесла свой российский концерт на 2021 год. Изначально коллектив должен был выступить на московской площадке «Известия Hall» 11 июля. Теперь музыканты дадут представление в том же зале 12 июня, писал NEWS.ru.