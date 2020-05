Боб Дилан объявил о выходе нового альбома

Дилан сообщил о новом релизе, получившем название Rough And Rowdy Ways, в Twitter. Альбом состоит из десяти песен, три из которых он уже выпустил в качестве синглов.

New album Rough And Rowdy Ways’ coming June 19th.

Pre-order now: https://t.co/SN0XeyNKiN

Listen to “False Prophet” here: https://t.co/05k7HYtPiK pic.twitter.com/raitEZpabe