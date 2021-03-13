Билли Айлиш завоевала «Грэмми» за саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде

https://static.news.ru/photo/21491d80-8562-11eb-91b9-96000091f725_660.jpg Билли Айлиш, Запись года за песню Everything I Wanted Фото: Jordan Strauss/Invision/AP/TASS

Американская певица и автор песен Билли Айлиш взяла премию «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за композицию No time to die, ставшую саундтреком к последнему фильму о Джеймсе Бонде.

Как сообщается на сайте премии, ежегодно вручаемой американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS), Айлиш разделила победу со своим братом и музыкальным партнёром Финнеасом О'Коннеллом. Песня No time to die была написана специально для фильма о знаменитом агенте британской разведки, который должен выйти в прокат в октябре. Выпуск картины неоднократно задерживали из-за пандемии коронавируса.

19-летняя Айлиш обошла Tейлор Свифт, номинированную на «Грэмми» за трек к мюзиклу «Кошки», британскую певицу Синтию Эриво с песней к фильму «Гарриет», композиторов Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопес.

В 2020 году Айлиш была номинирована на премию «Грэмми» в шести номинациях и победила в пяти из них: «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» и «Запись года». Также она получила статуэтку за лучший вокальный поп-альбом.

Как писал NEWS.ru, российская певица Алсу заметила сходство нового клипа Билли Айлиш на песню Therefore I Am со своей работой 1999 года. По сюжету американская певица бегает по магазину, дурачится и ест сладости. Как отметила Алсу, видео очень напоминает её клип на композицию «Иногда», где молодая звезда веселится в супермаркете. Однако там присутствуют люди, в отличие от ролика Айлиш, так как он выпущен в период пандемии.

Алсу поделилась с подписчиками частью клипа американки с наложенным текстом и музыкой из «Иногда».