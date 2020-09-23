Беда не приходит одна: Наташа Королёва лишилась солидного гонорара

Заслуженная артистка РФ Наташа Королёва, оказавшаяся в центре скандала из-за «измены Тарзана», получила новый удар. Певица осталась без гонорара за концерт, который должен был состояться в Подмосковье.
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В связи с тем, что организатор нашего концерта не смогла оплатить звуковую и световую аппаратуру согласно райдеру, вынуждены отменить концерт. От лица Наташи и всего коллектива приносим искренние сожаления. Все ваши справедливые претензии предъявляйте в местный ДК, — цитирует издание представителей певицы.
Следующий шанс заработать у Королёвой может появиться не скоро, тем более что её «сольник» в Москве, намеченный на 17 октября, из-за коронавируса уже отменён.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наташа Королёва написала заявление в полицию о пропаже украшений на 5 млн рублей, а также €3 тыс. из квартиры. Артистка была на отдыхе, а когда вернулась домой, то заметила, что драгоценности исчезли. Муж певицы Сергей Глушко, он же Тарзан, не сопровождал Королёву в поездке и находился дома. Он признался, что к нему приходили гостьи, украшения могли пропасть после их визита.
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