Беда не приходит одна: Наташа Королёва лишилась солидного гонорара

https://static.news.ru/photo/4ed1961a-fe03-11ea-b726-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

Заслуженная артистка РФ Наташа Королёва, оказавшаяся в центре скандала из-за «измены Тарзана», получила новый удар. Певица осталась без гонорара за концерт, который должен был состояться в Подмосковье.

Об этом сообщает «Собеседник». Издание отмечает, что в Егорьевске 22 сентября планировался сольный концерт Королёвой, первый для неё после введения в стране ограничений на массовые мероприятия из-за коронавируса. Однако фееричное шоу со спецэффектами, живым звуком и интерактивом пришлось отменить.

В связи с тем, что организатор нашего концерта не смогла оплатить звуковую и световую аппаратуру согласно райдеру, вынуждены отменить концерт. От лица Наташи и всего коллектива приносим искренние сожаления. Все ваши справедливые претензии предъявляйте в местный ДК, — цитирует издание представителей певицы.

Следующий шанс заработать у Королёвой может появиться не скоро, тем более что её «сольник» в Москве, намеченный на 17 октября, из-за коронавируса уже отменён.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наташа Королёва написала заявление в полицию о пропаже украшений на 5 млн рублей, а также €3 тыс. из квартиры. Артистка была на отдыхе, а когда вернулась домой, то заметила, что драгоценности исчезли. Муж певицы Сергей Глушко, он же Тарзан, не сопровождал Королёву в поездке и находился дома. Он признался, что к нему приходили гостьи, украшения могли пропасть после их визита.