Российский шоумен Александр Ревва рассказал, как появилась песня «Алкоголичка» его альтер эго Артура Пирожкова.
Ревва
Артист признался, что трек написал его знакомый Андрей Алексин, и изначально она называлась «Истеричка».
Я её послушал и решил взять. Решил переделать, сделать по-своему. Он говорит: «давай, только песня уже не моя — принадлежит одному олигарху», — сказал шоумен.
Артист отметил, что когда связался с мужчиной, тот изначально не захотел продавать ему песню. Однако позже олигарх согласился на сделку после того, как попросил Ревву снять его в фильме.
Кроме того, Беляев спросил у гостя, какие самые большие цели у его альтер эго.
Артур хочет Грэмми. И не раз. Еще есть Евровидение. Если Пирожкова послать на Евровидение, он может войти в пятёрку как минимум. Я говорил, что сверхзадача Пирожкова сделать людей с помощью своих каких-то талантов легче и свободнее, — сказал шоумен.
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