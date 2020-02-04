https://static.news.ru/photo/9631767c-4744-11ea-9a85-fa163e074e61_660.jpg Александр Ревва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский шоумен Александр Ревва рассказал, как появилась песня «Алкоголичка» его альтер эго Артура Пирожкова.

Ревва стал гостем программы LAB, которую ведёт музыкант Антон Беляев совместно со своей группой Therr Maitz.

Артист признался, что трек написал его знакомый Андрей Алексин, и изначально она называлась «Истеричка».

Я её послушал и решил взять. Решил переделать, сделать по-своему. Он говорит: «давай, только песня уже не моя — принадлежит одному олигарху», — сказал шоумен.

Артист отметил, что когда связался с мужчиной, тот изначально не захотел продавать ему песню. Однако позже олигарх согласился на сделку после того, как попросил Ревву снять его в фильме.

Кроме того, Беляев спросил у гостя, какие самые большие цели у его альтер эго.

Артур хочет Грэмми. И не раз. Еще есть Евровидение. Если Пирожкова послать на Евровидение, он может войти в пятёрку как минимум. Я говорил, что сверхзадача Пирожкова сделать людей с помощью своих каких-то талантов легче и свободнее, — сказал шоумен.

Ранее участницей программы LAB стала российская певица Полина Гагарина. Во время передачи она исполнила кавер на песню Rollin' американской группы Limp Bizkit.