Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном снегопаде и гололеде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики предупреждают жителей Москвы и Московской области о гололедице и сильном снегопаде с вероятностью обледенения, сообщается на сайте Гидрометцентра. Установлен «желтый» уровень погодной опасности.

Предупреждение о гололедице действует с настоящего времени до двух часов ночи 29 декабря. Снегопад продлится, по прогнозам синоптиков, с вечера 27 декабря до утра 28 декабря.

«Желтый» уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и показывает, что метеорологические условия могут быть потенциально опасными.

На данный момент более 30 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в российской столице выпадет большое количество снега, высота сугробов к новогодней ночи вырастет на 5–8 сантиметров. Интенсивность снегопада увеличится 27 декабря. Снегопад продолжится в ночь на 28 декабря, а также в первой половине дня.