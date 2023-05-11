«Заморозки закончились»: синоптик рассказал о погоде в Москве на 11 мая Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве 11 мая устанавливается теплая погода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве установилась облачность, которая препятствует появлению заморозков, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура в столице составит 18–19 градусов тепла.

Термометр поднимется до 18–19 градусов тепла, никаких заморозков из-за облачности быть не может, они закончились. Давление высокое – 755 мм рт. ст., ветер слабый, в пределах 2–7 м/с, северных направлений, — рассказал Шувалов.

Он добавил, что завтра в юго-восточной половине региона — Наро-Фоминске, Серпухове, Коломне, Орехово-Зуево, возможно захватывая Москву, пройдут небольшие кратковременные дожди.

Сезон дождей они не открывают, они будут эпизодическими и уже послезавтра мы будет о них только вспоминать, — резюмировал он.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 11 мая погода придет к климатической норме, воздух прогреется до плюс 14–19 градусов, а на следующий день температура достигнет 20 градусов тепла.

В выходные погода обещает быть малооблачной, ночная температура составит 7–12 градусов выше нуля, днем воздух прогреется от 17 до 22 градусов со знаком плюс. В дальнейшем, по прогнозу Тишковца, «умеренное майское 20-градусное тепло продержится до конца месяца».