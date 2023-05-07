Москвичам пообещали мороз и солнце на предстоящей неделе Синоптик Тишковец: в Москве неделя начнется с заморозков, к выходным вернется тепло

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Грядущая неделя в Москве начнется с заморозков, однако к выходным в столицу должно вернуться тепло. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до отметки плюс 22 градуса. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник ночью будет минус 3 — плюс 2, днем до плюс 9 — плюс 14 и без осадков. В День Победы под утро минус 2 — плюс 3, а после полудня воздух прогреется до плюс 11 — плюс 16, обойдется без дождей, — рассказал синоптик.

В среду, 10 мая, станет еще на градус теплее, однако в ряде районов города возможны легкие дожди. В четверг, 11 мая, погода придет к климатической норме, воздух прогреется до плюс 14–19 градусов, а на следующий день температура достигнет 20 градусов тепла.

В выходные погода обещает быть малооблачной, ночная температура составит 7–12 градусов выше нуля, днем воздух прогреется от 17 до 22 градусов со знаком плюс. В дальнейшем, по прогнозу Тишковца, «умеренное майское 20-градусное тепло продержится до конца месяца».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в понедельник, 8 мая, в столице будет сохраняться вероятность мокрого снега, а температура не превысит 6–11 градусов. Как рассказал синоптик, причиной резкого похолодания в Москве стал генетически холодный воздух, который приходит с севера.

Он также сообщил, что в Москве 9 мая ожидается потепление до плюс 9–14 градусов, день пройдет преимущественно без осадков, ожидается слабый ветер.