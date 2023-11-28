Замглавы МЧС России попал в ДТП в центре Москвы Baza: автомобиль замглавы МЧС Супруновского попал в ДТП у Дома правительства

Фото: МЧС РФ

Анатолий Супруновский

Telegram-канал Baza сообщает, что автомобиль МЧС России, в котором ехал замглавы ведомства Анатолий Супруновский, попал в ДТП рядом с Домом правительства. По данным канала, в аварии никто не пострадал.

Как стало известно каналу, автомобиль Супруновского выехал на встречную полосу и задел другую машину. По информации Baza, внедорожник ведомства получил незначительное повреждение — у него сбито боковое зеркало. По сведениям канала, водитель сначала отвез опаздывавшего в кабмин Супруновского, а затем вернулся на место происшествия. Baza пишет, что он ожидает полицию для оформления ДТП.

Ранее сообщалось, что глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев не справился с управлением и слетел в кювет, а после этого отказался от прохождения медосвидетельствования. В соцсетях он признался, что был пойман пьяным за рулем, и выразил готовность понести соответствующее проступку наказание.

На чиновника составили административный протокол. Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.