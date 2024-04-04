«Вооруженный» Mercedes попался полицейским в Москве ТАСС: полиция остановила в Москве Mercedes с арсеналом оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские остановили на западе Москвы автомобиль Mercedes, в котором находился арсенал огнестрельного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 4 апреля на Боровском шоссе. Водителя и пассажиров проверили по полицейским базам, у них были все необходимые документы и разрешения, поэтому их не стали задерживать и отпустили.

Все предусмотренные законом документы на автотранспортное средство и разрешения на оружие полицейским были предъявлены в полном объеме, — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД и Росгвардией пресекли преступную деятельность 134 «черных оружейников» и 28 подпольных мастерских. Соответствующие преступления были зафиксированы в 48 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, ДНР и других.

Отмечается, что из незаконного оборота удалось изъять свыше 500 единиц огнестрельного оружия, как иностранного, так и отечественного. Речь идет о пулеметах, гранатометах, винтовках, автоматах и огнеметах. Кроме прочего, были изъяты мины и свыше 80 тысяч патронов различного калибра.