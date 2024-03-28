Названо число «черных оружейников», пойманных в России за год ФСБ пресекла деятельность 134 «черных оружейников» за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД и Росгвардией пресекли преступную деятельность 134 «черных оружейников» и 28 подпольных мастерских, сообщает ЦОС ФСБ. Соответствующие преступления были зафиксированы в 48 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, ДНР и других.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из незаконного оборота удалось изъять свыше 500 единиц огнестрельного оружия как иностранного, так и отечественного. Речь идет о пулеметах, гранатометах, винтовках, автоматах и огнеметах. Кроме прочего, были изъяты различные мины и свыше 80 тысяч патронов различного калибра.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили и ликвидировали наркотическую лабораторию в Красноярске. Правоохранители установили, что незаконное предприятие работало в интересах украинского интернет-магазина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.