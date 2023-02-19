«Вернутся рождественские морозы»: синоптик о погоде в Москве на неделю Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москву вернутся рождественские морозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в Москву вернутся морозы, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, временами температура может опускаться до 12–18 градусов ниже нуля.

На предстоящей рабочей неделе в Москву вернутся «рождественские» морозы. В то же время осадки в столице должны прекратиться уже ко вторнику. А столбик термометра встанет на отметке в 12–18 градусов мороза, — заявил Шувалов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.

Синоптик добавил, что при этом средняя температура воздуха в марте будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму. Он пообещал, что апрель и май окажутся «более прохладными».