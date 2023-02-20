В Зеленограде нашли отца, швырнувшего двухлетнего ребенка в сугроб Прокуратура Москвы установила личность отца, швырнувшего двухлетнего ребенка в сугроб

Фото: t.me/moscowproc

Прокуратура Москвы установила личность мужчины, швырнувшего своего двухлетнего ребенка со всей силы в сугроб в Зеленограде, об этом ведомство сообщило в Telegram. Нападавшим оказался 33-летний местный житель. Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

При координирующей роли прокурора Зеленоградского административного округа установлена личность мужчины, который 18 февраля 2023 года с силой бросил своего двухлетнего сына в снег. Им оказался 33-летний житель Зеленограда. <...> Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура Москвы, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в семье также воспитывается годовалая девочка.

Об инциденте в Зеленограде стало известно накануне, в Сеть попало видео с автомобильного видеорегистратора. На опубликованных кадрах видно, как мальчик на улице пытается догнать своих родителей, но спотыкается и падает в грязь. После этого его поднимает отец и бросает лицом в сугроб. Вместе с ними на прогулку вышла мать с младенцем. Она никак не отреагировала на выходку главы семейства.