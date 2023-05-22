В затопленной квартире в Москве нашли мумию пенсионера РЕН ТВ: в затопленной квартире в Москве нашли мумию пенсионера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве в многоквартирном жилом доме на Ленинградском проспекте нашли мумифицированное тело пенсионера, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации телеканала, труп мужчины удалось найти благодаря тому, что соседей снизу залило водой из его квартиры. Обстоятельства и причины его смерти уточняются.

Как рассказали соседи умершего 82-летнего пенсионера, он заливал их три дня. Они заявились к нему домой и обнаружили разложившееся тело в коридоре. По данным источника РЕН ТВ, мужчина мог скончаться еще в конце 2022 года.

Ранее в Новой Москве в квартире дома, подлежащего сносу, за заваренной дверью обнаружили мумифицированные тела 85-летней женщины и ее 58-летней дочери. На голове 58-летней женщины были пакет и фрагмент скотча. Дверь в квартиру была заварена в декабре, а смерть женщин наступила примерно в августе, установили эксперты.

До этого в московском районе Люблино в квартире было обнаружено мумифицированное тело мужчины 1940 года рождения. Труп пролежал в квартире не менее полугода.

В другой московской квартире нашли мумифицированный труп 64-летнего актера Владимира Ипатова, известного по участию в проектах «Папины дочки», «Последний богатырь» и «Интерны». Тело актера пролежало в квартире около месяца.