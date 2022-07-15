В ТЦ «Калейдоскоп» в Москве погиб мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель столичного торгового центра «Калейдоскоп» предпринял попытку самоубийства. В результате 34-летний мужчина скончался в карете скорой помощи, написали в Telegram-канале РЕН ТВ. Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.

34-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Проводится проверка, — сказано в сообщении.

Ранее Mash узнал, что полковник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максим Бальжиров попытался совершить самоубийство, после чего скончался в машине скорой помощи. С 20 на 21 июня украинский разведчик пребывал у себя в общежитии, которое находится на окраине Киева.

В марте 2020 года тело сотрудника МВД России нашли в Москве. Мужчина работал дознавателем. Труп обнаружили на улице 9-я Северная линия в ОМВД «Северный».

Позже стало известно, что причиной смерти бывшего замглавы департамента культуры правительства Москвы Леонида Ошарина стал суицид. Его тело обнаружили 22 апреля в Крыму.