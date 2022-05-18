«Площадь Защитников Донбасса» может появиться в Москве Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства США «площадью защитников Донбасса»

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото РИА Новости

Депутаты Мосгордумы предложили назвать безымянную территорию у здания консульства США «площадью Защитников Донбасса», сообщили в Telegram-канале законодательного органа. С данной инициативой выступили представители четырёх политических объединений: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва». По словам депутатов, просьбы увековечить подвиги российских солдат исходили от самих жителей столицы.

Депутаты Московской городской Думы предложили назвать территорию у Посольства США "площадью Защитников Донбасса"<...>Предложение направлено в правительство Москвы, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что украинские власти планируют переименовать улицы с русскими названиями. По его словам, работа по данному направлению должна была завершиться к маю.

Также о планах переименовать улицы, проспекты и станции, связанные в названии с Россией, заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Проект об утверждении нового названия для сквера, носившего ранее неофициальное название сквера Дружбы между Киевом и Москвой, уже подготовлен. Градоначальник решил дать ему название в честь героев Мариуполя.