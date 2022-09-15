В Новой Москве прохожие поймали школьника, упавшего с четвертого этажа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Воскресенском (Новая Москва) прохожие поймали школьника, который упал с четвертого этажа, передает Telegram-канал «Осторожно Москва». Мальчик висел на руках, держась за балкон, кричал и звал на помощь. Очевидцы сориентировались быстро, растянув покрывало.

Когда сил висеть у ребенка не осталось, он сорвался, но его благополучно поймали. На скорой мальчика отвезли в больницу. Позже выяснилось, что школьник остался один в закрытой квартире, мать оставила его в доме у подруги. Через балкон он пытался покинуть помещение.

13 сентября в жилом доме на улице Мусы Джалиля на юге Москвы 29-летний сотрудник подрядной организации упал с шестого этажа при выполнении работ на высоте. От полученных травм мужчина скончался на месте. Следствие устанавливает обстоятельства и причины инцидента. Принятие процессуального решения по факту трагедии контролируется Нагатинской межрайонной прокуратурой.

Ранее в столичном районе Дегунино двухлетняя девочка выпала из окна 15-го этажа и погибла. По предварительной версии, ребенок облокотился на москитную сетку, и та оборвалась. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали девочку, однако спасти ее не удалось — малышка скончалась в больнице.