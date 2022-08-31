В Москве двухлетняя девочка упала с 15-го этажа и погибла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном районе Дегунино двухлетняя девочка выпала из окна 15-го этажа и погибла, сообщается на сайте прокуратуры Москвы. Ведомством было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел вечером 30 августа в многоквартирном доме на улице 800-летия Москвы. По данным «МК», ребенок облокотился на москитную сетку, и та оборвалась. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали девочку, однако спасти ее не удалось — малышка скончалась в больнице.

Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти ребенка в результате падения из окна жилого дома на севере столицы по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении горпрокуратуры.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что только в первой половине 2022 года в Подмосковье из окон выпало 55 детей, 11 из них скончались от тяжелых травм. Она подчеркнула, что большинство несчастных случаев произошло по халатности родителей.

Правозащитница призывает всегда следить за своим ребенком, не подпускать его к открытым окнам и не разрешать играть на подоконнике. Мишонова добавила, что наличие москитной сетки не убережет от возможной трагедии.