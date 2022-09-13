В Москве рабочий разбился насмерть, упав с шестого этажа

Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

В жилом доме на улице Мусы Джалиля на юге Москвы 29-летний сотрудник подрядной организации упал с шестого этажа при выполнении работ на высоте, сообщает пресс-служба столичной прокураторы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следствие устанавливает обстоятельства и причины инцидента. Контроль за принятием процессуального решения по факту трагедии контролируется Нагатинской межрайонной прокуратурой.

В тот же день стало известно, что выпавшая из окна шестого этажа дома жительница Москвы выжила. Пострадавшая при падении приземлилась на козырек и осталась в сознании. С травмами и переломами ее доставили в больницу.

Ранее в столичном районе Дегунино двухлетняя девочка выпала из окна 15-го этажа и погибла. По предварительной версии, ребенок облокотился на москитную сетку, и та оборвалась. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали девочку, однако спасти ее не удалось — малышка скончалась в больнице.