В Москву прибыли освобожденные из украинского плена российские военные

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщает телеканал «Звезда». Об обмене пленными стало известно в среду, 31 января.

По данным телеканала, военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны страны. Сообщается, что из плена были освобождены 195 человек. В рамках обмена к себе на родину отправились 195 украинских бойцов, которых удерживали в России.

Этот обмен стал первым после крушения самолета Ил-76, на борту которого, по данным МО РФ, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В Минобороны РФ рассказывали, что посредником при возвращении военных из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты. По данным МО, власти ОАЭ оказали гуманитарное содействие.

В свою очередь президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявлял, что Москва не будет останавливать обмены военнопленными с Киевом. Он добавил, что «нам своих ребят надо забирать». Также глава государства сообщил, что не знает, зачем Вооруженные силы Украины сбили военный самолет Ил-76 со своими пленными на борту. Он предположил, что Киев таким образом попытался спровоцировать Москву на ответные действия.