В Москве женщина упала с моста у Кремлевской набережной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС России

В Москве женщина упала с моста, сообщает РЕН ТВ. Все случилось возле Кремлевской набережной, пострадавшая выжила, ее передали бригаде врачей.

Спасти женщину удалось благодаря тому, что ее оперативно заметили сотрудники Водного патруля Центра организации дорожного движения. Они подплыли к пострадавшей и подняли на борт. Затем женщине оказали первую помощь, довезли до причала и передали медикам.

Ранее стало известно, что в Москве погиб подполковник МВД Сергей Филатов. Он упал с моста на Третьем транспортном кольце, неподалеку от Пресненской набережной. Причины падения до сих пор неизвестны, он скончался на месте от полученных травм.