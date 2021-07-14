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Подполковник МВД погиб в Москве, упав с моста

21:04, 14 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подполковник МВД Сергей Филатов упал с моста на Третьем транспортном кольце и погиб. Происшествие случилось в районе Пресненской набережной.

С моста ТТК в районе Пресненской набережной упал сотрудник полиции. Причины его падения пока неизвестны. Полицейский погиб на месте от полученных травм, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Гибель подтвердила полиция Подмосковья, по случившемуся началась служебная проверка.

Ранее сообщалось об основной версии в деле покончившего с собой полицейского в Москве. Это случилось у здания посольства Туркмении.

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