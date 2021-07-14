Подполковник МВД погиб в Москве, упав с моста

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Гостиницы и отели на Кубани не имеют права выселять туристов, которые официально согласились на прививку, но не сделали её вовремя. Их могут только оштрафовать, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба Краснодарского края.

Отель не уполномочен предпринимать такие действия. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе, нарушение добровольного согласия также подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ, — отметили в штабе. За...