Подполковник МВД погиб в Москве, упав с моста

Подполковник МВД Сергей Филатов упал с моста на Третьем транспортном кольце и погиб. Происшествие случилось в районе Пресненской набережной.
С моста ТТК в районе Пресненской набережной упал сотрудник полиции. Причины его падения пока неизвестны. Полицейский погиб на месте от полученных травм, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Гибель подтвердила полиция Подмосковья, по случившемуся началась служебная проверка.
Ранее сообщалось об основной версии в деле покончившего с собой полицейского в Москве. Это случилось у здания посольства Туркмении.