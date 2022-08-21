В Москве заступились за травести-актера, спевшего гимн России с ЛГБТ флагом Травести-дива Заза Наполи заступилась за коллегу, исполнившего гимн России с ЛГБТ флагом в руках

Столичный травести-певец Владим Казанцев, известный под пседонимом Заза Наполи, в разговоре с URA.RU заступился за коллегу Бомбу Киберсиси (настоящее имя Сергей Нечаев), спевшего гимн России с ЛГБТ флагом в руках. Ранее националисты принудительно заставили извиниться на камеру Нечаева за то, что тот осмелился исполнить российский гимн в нетрадиционном образе. По версии Казанцева, его коллеге угрожали представители ультраправого движения, о чем свидетельствует скованность в движениях и дрожь в голосе на видеоролике. Заза не усомнился в патриотических качествах КиберСиси, а также упрекнул националистов за подобные действия.

Заставляют его, это видно на видео, потому что видно, что у человека лицо напряжено. В глазах и голосе — страх. Видно, что угрожали до этого ему. В том, что он патриот — нет ни капли сомнения. И то, как он относится к нашей стране и его жизненная позиция — мне прекрасно известно. А те люди, которые его удерживали и заставляли силой это говорить — им за это будет еще расплата. Потому что так с человеком нельзя поступать, — заявил Заза.

Инцидент, в ходе которого Нечаев исполнил гимн России с ЛГБТ флагом в руках, произошел 7 августа в екатеринбургском гей-клубе.

18 июля в Госдуму были внесены поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.