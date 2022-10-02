В Москве за сутки выпало 57% от месячной нормы осадков Эксперт «Фобос» Тишковец: в столичном регионе за сутки выпало 57% от месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве за сутки выпало около 57% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости. По словам эксперта, на ВДНХ вылилось около 9 мм осадков, что составляет 15% от 30-дневной нормы. В Тушино наблюдалось 19 мм осадков, что равняется 32% от месячного объема.

А столичный регион вчера вообще заливало, особенно на севере, в районе города Клин было 34 миллиметра, это 57%, то есть больше половины месячной нормы, — рассказал Тишковец.

Огромное количество осадков выпало в районе Измайлово, сообщает «Мослента». Очевидцы поделились видеозаписью, на которой показано, как машины пытаются проехать сквозь водяную толщу. При этом Telegram-канал не указал, в каком из районов Измайлово произошел потоп: в северном или восточном.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде регионов России 2 и 3 октября прогнозируются сильные дожди. Он также отметил, что в некоторых местах не исключен мокрый снег. Вильфанд добавил, что 3 октября сильные дожди ожидаются в Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, Московской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Тульской, Липецкой, Калужской областях. В Тамбове и Воронеже они будут сопровождаться усилением ветра до 21 метра в секунду.