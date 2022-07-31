В Москве водителя автобуса насмерть зажало дверями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве водитель автобуса погиб, оказавшись зажатым его дверьми, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел утром 31 июля на стоянке в жилом квартале, расположенном по улице Озерной.

По информации издания, тело мужчины оказалось внутри салона транспортного средства, а голова — снаружи.

На место вызваны оперативные службы города. Причины смерти устанавливаются правоохранительными органами, ведется расследование, — сообщил дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Ранее в столичном районе Южное Бутово водитель автобуса зажал руку пассажира на остановке дверьми и отказался освобождать его. Видеозапись инцидента была опубликована в Сети. Водитель был уволен.

20 июня водитель автобуса насмерть сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по зебре в посёлке Развилка Ленинского района Московской области. Водитель скрылся с места происшествия. Вскоре шофёра задержала полиция, на него заведено уголовное дело.