В Москве школьник умер после участия в соревнованиях по волейболу

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Школьник умер во время матча в соревнованиях по волейболу в Москве. Трагедия произошла у учебном учреждении по улице Сивашской, сообщает РЕН ТВ.

Охранник школы рассказал, что 14-летний мальчик потерял сознание, у него начались судороги. Подростку оказали первую помощь и вызвали медиков. В карете скорой мальчик был еще жив, однако медикам в больнице спасти его не удалось. Причиной смерти ребенка названы сердечная недостаточность и отек головного мозга.

Несколько дней назад в Краснодаре восьмиклассник лицея № 4 скончался во время линейки. 14-летнему школьнику внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание. Прибывшие на помощь медики не смогли спасти ученика. Как сообщили в местных пабликах, он умер на глазах у других детей.

Ранее сообщалось, что ученик четвёртого класса умер во время дополнительных занятий на школьной площадке в подмосковном Королёве. По предварительным данным, противопоказаний к занятиям спортом мальчик не имел.