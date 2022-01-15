В Королёве школьник умер на спортплощадке во время дополнительных занятий

Ученик четвёртого класса умер во время дополнительных занятий на школьной площадке в подмосковном Королёве. По предварительным данным, противопоказаний к занятиям спортом мальчик не имел, сообщили ТАСС в ГСУ СК по региону.

14 января во время проведения дополнительных занятий по футболу на площадке одной из школ Королёва ученику четвертого класса стало плохо. Мальчик упал и потерял сознание, — говорится в сообщении.

Дополняется, что приехавшие сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти ребёнка так и не смогли, диагностировав смертельный исход.

Проводится доследственная проверка, назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти 11-летнего мальчика. Следователи изъяли медицинскую карту ребёнка и документацию о деятельности спортивной секции.

Ранее прокуратура в Красноярске начала проверку по факту гибели школьника, потерявшего сознание во время урока. Её взяла на контроль прокуратура края, сообщало надзорное ведомство.

Прокуроры намерены, в том числе, оценить своевременность оказания медицинской помощи подростку. Отреагировать в ведомстве пообещали при наличии оснований. Свою проверку по факту смерти в больнице 14-летнего школьника проводили следователи регионального Главного следственного управления Следственного комитета России.