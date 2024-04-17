В Москве произошел пожар в жилом доме у станции Южная

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве у станции Южная в Чертаново произошел пожар на балконе жилой многоэтажки, сообщил корреспонденту NEWS.ru очевидец. По его словам, возгорание было незначительным, был виден только черный дым.

Думаю, люди сами потушили, потому что сейчас дыма нет и пожарные не приезжали. Только следы копоти остались, — рассказал очевидец, проживающий в соседнем доме.

В пресс-службе МЧС Москвы подтвердили, что не выезжали на место. Там отметили, что вызовов о происшествии к ним не поступало.

По данному адресу никаких вызовов не поступало, пожарные на место не выезжали, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, о пожаре в селе Петропавловке в Бурятии. Огонь охватил площадь примерно 54 кв. м. В результате возгорания погибли женщина и двое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Позже стало известно, что погибшие не смогли выбраться из горящего дома из-за быстрого распространения огня, который перекрыл им путь через веранду. По данным следователей, женщине было 25 лет, детям три и четыре года. Как уточняется, в момент, когда началось возгорание, они не спали.