Двое детей и женщина погибли при пожаре в Бурятии Двое детей и женщина погибли при пожаре в бурятском селе Петропавловка

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Возгорание возникло в доме в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Там отметили, что в результате погибли женщина и двое детей.

В результате пожара погибли 25-летняя женщина и дети [в возрасте] трех и четырех лет, — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В тушении пожара, причина которого пока не названа, приняли участие девять человек и три единицы техники. Огонь охватил площадь примерно 54 квадратных метра.

Ранее двое детей погибли при пожаре в частном доме в Канске Красноярского края. В результате ЧП пострадала бабушка погибших, ее госпитализировали. Огонь охватил весь первый этаж здания. В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Кроме того, в коммунальной квартире Санкт-Петербурга до этого вспыхнул пожар, в результате чего погибли двое детей — девочка пяти лет и семилетний мальчик. Также пострадала мать несовершеннолетних, женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Специалисты провели осмотр места ЧП, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.