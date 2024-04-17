Стали известны подробности гибели сибирячки с детьми при пожаре в Бурятии СК РФ по Бурятии: сибирячка с двумя детьми не смогла выбраться из горящего дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Петропавловка в Бурятии сибирячка с двумя детьми не смогла выбраться из горящего дома, так как огонь быстро распространился, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на СУ СК России по республике Бурятия. В ведомстве отметили, что пожар перекрыл путь через веранду. В доме находились 25-летняя женщина и ее дети трех и четырех лет.

Во время пожара в двухквартирном жилом доме находилась 25-летняя женщина с двумя детьми, которым было три и четыре года. Семья не спала, когда огонь начал охватывать помещение. Однако задымление и пламя так быстро распространились, что путь через веранду был отрезан, — рассказали в Следкоме.

Сибирячка смогла позвонить своей матери, но сообщить о пожаре не успела. Спасателей вызвал прохожий. На месте работали девять человек и три единицы техники. В комнате пожарные нашли три тела. Одной из причин возгорания называют короткое замыкание в месте установки электрощита. Для уточнения всех обстоятельств будет проведена пожарно-техническая судебная экспертиза.

О пожаре в Петропавловке стало известно 17 апреля. Огонь охватил площадь примерно 54 кв. м. В результате возгорания погибли женщина и двое детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее двое детей погибли при пожаре в частном доме в Канске Красноярского края. В результате ЧП пострадала бабушка погибших, ее госпитализировали. Огонь охватил весь первый этаж здания. В связи с пожаром было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.