В Москве обстреляли автомобили с z-наклейкой и Георгиевской лентой

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На северо-востоке Москвы вандалы обстреляли автомобили с z-наклейкой и Георгиевской лентой, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что машины испортили ночью.

Инцидент произошел в одном из дворов Нововладыкинского проезда. По сообщениям очевидцев, неизвестный мужчина открыл стрельбу по припаркованным автомобилям. Так, пулевые отверстия появились на Audi с наклейкой «Своих не бросаем» и Kia с Георгиевской лентой под лобовым стеклом.

Владельцы машин обратились с заявлением в полицию. Они подозревают, что автомобили расстреляли неслучайно и злоумышленник выбрал их из-за патриотических знаков.

Ранее очевидцы в Санкт-Петербурге сообщили полиции о разбитой машине каршеринга, катающейся с трупом на крыше по Василеостровскому району. За рулем оказался 32-летний мужчина, который бросил автомобиль и скрылся с места происшествия. В кармане у сбитого 39-летнего пешехода полицейские обнаружили пакет с наркотиками.

В начале декабря в Ростове-на-Дону мужчина протаранил сразу 12 машин, пытаясь припарковаться. Инцидент произошел около двух часов дня и, судя по стилю езды, мужчина был пьян.