В Москве обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На западе Москвы на улице Студенческой около припаркованного автомобиля найдены тела женщины и мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили в столичной прокуратуре. Рядом с ними обнаружено оружие, из которого, предположительно, были произведены выстрелы.

Утром на ул. Студенческая около припаркованного автомобиля обнаружены тела женщины 1992 г.р. и мужчины с огнестрельными ранениями. Оружие, из которого, предположительно, совершены выстрелы, обнаружено на месте, — говорится в сообщении.

Установление всех обстоятельств происшествия и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле у прокуратуры.

Координируют работу правоохранительных органов осуществляют прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов.

Ранее в Москве-реке нашли тело новорожденной девочки. Телесные повреждения на теле ребенка не были обнаружены. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.