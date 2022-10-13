В Москве начнут собирать данные с видеокамер из регионов «Коммерсант»: центр хранения данных Москвы доработают для сбора видео с камер регионов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы намерен доработать систему Единого центра хранения данных (ЕЦХД). На мощностях этого центра работает столичная система распознавания лиц. Предполагается, что после доработки другие регионы России смогут передавать видео с собственных уличных камер московскому дата-центру для последующей обработки. Соответствующий госконтракт, размещенный на площадке «РТС-тендер» обнаружила газета «Коммерсант».

По информации издания, сумма контракта составляет 43,3 млн рублей, работы нужно выполнить до 16 декабря. В ДИТ Москвы уточнили что интеграция будет проходить исключительно по желанию конкретного региона. Предполагается только просмотр видеопотоков камер.

Как рассказал источник «Коммерсанта», подобная централизация даст возможность снизить нагрузку на систему поиска преступников, так как региональным системам не придется обращаться к базе МВД. Для реализации этой идеи следует разработать единые стандарты передачи данных и договориться об этом с поставщиками оборудования за пределами Москвы.

Ранее сообщалось, что ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Автоматические комплексы должны зафиксировать автомобиль в районе пункта техобслуживания (ТО), в противном случае речь может идти о фиктивной документации и аннулировании диагностической карты. Как сообщили в МВД, с начала года аннулировано более 25 тысяч карт.