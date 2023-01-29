В Москве мужчина убил сына и бывшую жену и покончил с собой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На севере Москвы мужчина расправился с сыном и бывшей женой, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в прокуратуре столицы. Инцидент произошел на Флотской улице. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В жилом доме на улице Флотской обнаружены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 45-летний мужчина в ходе ссоры в подъезде на лестничной клетке 7-го этажа нанес смертельные ножевые ранения своему сыну, после чего прошел в квартиру и убил бывшую жену 1980-го года рождения. После этого он совершил самоубийство.

Что подтолкнуло подозреваемого на совершение данной расправы, предстоит выяснить следствию.

Ранее сообщалось, что в Казани местную жительницу избили молотком во дворе многоэтажного жилого дома. Пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Также стало известно, что в Волгограде задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве матери. По данным следствия, он 10 раз ударил спящую женщину по голове молотком, а затем вонзил ей нож в шею. После подросток сам обратился в полицию. При досмотре на его одежде и теле были обнаружены пятна крови.