В Москве мать написала донос на сына-уклониста Москвичка написала донос на сына из-за того, что он бегает от армии

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Москве мать написала донос на собственного сына из-за того, что он пытается уклониться от воинской службы, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Известно, что молодому человеку сейчас 26 лет, он живет со своей матерью и раньше учился в РАНХиГС.

После окончания обучения в университете он попробовал запустить собственный бизнес, который был связан с информационной безопасностью. Однако развиться у него в этой сфере не получилось, в январе текущего года мужчина решил свернуть бизнес-деятельность.

Неудачи в работе привели к конфликтной ситуации в семье, и молодой человек начал часто ссориться со своей матерью. Отношения в какой-то момент так сильно накалились, что буквально за три месяца до 27-летия сына женщина решила написать обращение в МВД. Она уведомила силовиков о том, что ее сын ранее не служил и сейчас тоже не хочет отдавать долг своей Родине.

Ранее на Украине приветствовали доносы о том, что кто-то разговаривает на русском языке, находясь на официальной должности. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что таким образом будет проще штрафовать нарушителей новых украинских законов.