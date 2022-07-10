В Москве из-за урагана погиб человек, еще 10 госпитализированы Собянин: один человек погиб и десять пострадали из-за непогоды в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Украинском бульваре из-за урагана погиб мужчина, передает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, на него упало дерево. В столице госпитализировано 10 горожан, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Очевидцы сообщили, что погибшему мужчине на вид было около 40 лет. Прокуратура столицы устанавливает обстоятельства гибели.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что из-за непогоды есть один погибший, а также сообщил, что в больницы столицы доставили 10 человек. У них диагностированы травмы разной степени тяжести, добавил градоначальник.

Сейчас коммунальные службы принимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. Власти признали, что в этот раз в столице сложилась более напряженная ситуация: Москву накрыли грозы и штормовые ветры, достигающие 25 м/с.

Ранее стало известно о трех человеках, которых придавило деревьями. Пострадавшими от непогоды оказались две девушки и 50-летний мужчина.