В Москве горит бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пламенем охвачено четыре этажа бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза». Возгоранию присвоен третий (повышенный) ранг сложности, передаёт Telegram-канал Readovka. Внутри здания могут находиться люди.

По словам очевидцев, пожар начался на первом этаже. Позднее пламя перекинулось выше и продолжило распространяться. Информации о пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные.

Ранее в Набережных Челнах крупный пожар охватил склад резины и пластика. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.