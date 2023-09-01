В московских аэропортах отменили 20 рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских аэропортах Внуково и Домодедово отменены 20 авиарейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания». Причины такого решения не уточняются.

Во Внуково задержаны 15 и отменены шесть рейсов. В Домодедово не вылетят по расписанию 17 самолетов, 14 рейсов отменены. По данным сервиса Flightradar24, в настоящее время в воздушном пространстве над южной частью Москвы нет ни одного самолета.

Ранее стало известно, что из-за ограничения использования воздушного пространства Москвы на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов. В качестве запасных были использованы аэропорты Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ярославля и Нижнего Новгорода. 31 августа аэропорты Внуково и Домодедово, расположенные в Москве, вернулись к штатному режиму работы, все введенные ранее ограничения были сняты. Аэропорты были закрыты на прилет и вылет рейсов из-за атаки украинского беспилотника. Он был сбит в небе над Московской областью.

Министерство обороны России сообщало об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева.