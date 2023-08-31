Несколько десятков самолетов перенаправили из аэропортов Москвы Росавиация: 45 самолетов из аэропортов Москвы отправили на запасные аэродромы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за ограничения использования воздушного пространства Москвы на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов, сообщает Росавиация в Telegram. В качестве запасных были использованы аэропорты Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ярославля и Нижнего Новгорода. РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней рассказали, что Пулково в качестве запасного принимает сегодня 7 рейсов, Казань — 8, Нижний Новгород — 12.

Аэропортовыми службами совместно с авиакомпаниями и службой Единой системы организации воздушного движения принимаются меры для приведения расписания полетов в соответствие с заявленным, — указано в сообщении ведомства.

Немногим ранее 31 августа аэропорты Внуково и Домодедово, расположенные в Москве, вернулись к штатному режиму работы, все введенные ранее ограничения были сняты. Аэропорты были закрыты на прилет и вылет рейсов из-за атаки украинского беспилотника. Он был сбит в небе над Московской областью.

Министерство обороны России ранее объявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Каких-либо разрушений в результате падения беспилотника не зафиксировано.