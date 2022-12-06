В мэрии Москвы рассказали о работе метро и МЦК в новогоднюю ночь Ликсутов: в Москве метро и МЦД в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный метрополитен, как и Московское центральное кольцо, в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В эфире «Первого канала» подчеркнул, что меры безопасности усилят. По словам Ликсутова, такой режим работы транспорта в ночь на 1 января для столицы является традиционным.

Мэр Москвы принял решение о том, что традиционно в новогоднюю ночь московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать в круглосуточном режиме. Мы готовимся, будут усилены меры безопасности, много сотрудников будет работать, — заметил заместитель мэра.

Часть маршрутов наземного транспорта в Москве также будут работать «заметно дольше», добавил Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столицу украсят и сделают ярче к празднованию Нового года, однако массовых мероприятий в городе не будет. Он отметил, что речь идет не только о концертах, но и о традиционных новогодних фейерверках. Градоначальник привел результаты голосования среди москвичей на «Активном гражданине». Там жители столицы высказывали свое мнение о необходимом формате праздничных мероприятий.

Елки для детей в Москве при этом будут проведены. Уточнятся, что детей мобилизованных жителей столицы, а также тех, кто приехал из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пригласят на елку мэра.