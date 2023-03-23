«В гостях у апреля»: синоптик пообещал москвичам необычайно теплый четверг Синоптик Шувалов: 23 марта в Москве потеплеет до 10 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Москве в четверг 23 марта будет больше напоминать апрельскую, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, воздух в столичном регионе прогреется до 10 градусов тепла.

Март в гостях у апреля. Так как среднесуточная температура больше будет соответствовать погодной норме для середины апреля. Так температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла. Осадков же в столице не ожидается, а атмосферное давление приблизится к норме, — заявил Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в Москву теплая погода придет с 20 марта. По словам синоптика, воздух прогреется до девяти градусов, но при этом ожидать ясного неба не стоит.

При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на этой неделе ожидается приход настоящей «метеорологической весны». Синоптик отметил, что температура воздуха в выходные составит до +13 градусов.