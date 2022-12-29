В Домодедово объяснили очереди на вылет В Домодедово объяснили очереди на вылет ограничениями в ряде регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, заявили NEWS.ru в пресс-службе воздушной гавани. Ранее появилась информация, что пассажиры не могут улететь из Москвы из-за якобы закрытия воздушного пространства после атаки беспилотника в Энгельсе.

Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. В связи с ограничением авиасообщения в ряде регионов, информацию о статусе рейсов необходимо уточнять у авиакомпаний, а также отслеживать изменения на сайте аэропорта и перевозчиков, – заявили в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что пассажирам самолета Москва - Пенза объявили о переносе рейса на неопределенный срок. Как сообщает канал, командир экипажа якобы сказал, что воздушное пространство Саратова и Пензы закрыто.

29 декабря Telegram-канал Mash сообщил о взрывах в городе Энгельсе. По словам очевидцев, взрывы раздавались около военного аэродрома. Предположительно, сработали системы ПВО. В Минобороны России данную информацию не подтверждали. Представители МЧС России по Саратовской области сообщили NEWS.ru, что в городе не было зафиксировано никаких пожаров.