«Узнала из СМИ»: экс-директор Третьяковки о своем увольнении Экс-директор Третьяковки Трегулова узнала о своем увольнении из СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зельфира Трегулова

О своем увольнении бывший генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова узнала из СМИ. Об этом экс-директор Третьяковки рассказала НСН. С руководившей музеем на протяжении восьми лет Трегуловой не стали продлевать контракт, о чем ее заранее не предупредили.

Хотите услышать, что я думаю о своем увольнении, о котором узнала из СМИ? Ничего! Все, спасибо, — ответила она.

О прекращении контракта с бывшим руководителем Третьяковки сообщили в Министерстве культуры. Там также отметили, что под ее руководством было запущено много интересных проектов. Должность директора Трегулова занимала с 2015 года, а ее увольнению предшествовал скандал — к Третьяковской галерее поступили претензии по поводу экспозиций второй половины XX века. Общественность якобы возмутилась сценами «многочисленных похорон», «маргинальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристских интерпретаций» образов отечественных правителей и деятелей культуры.

Как писал ранее «360», Минкультуры потребовало от Третьяковской галереи отчитаться о соответствии экспозиций «духовно-нравственным ценностям». Ведомство направило обращение к музею по факту жалобы одного из посетителей, который усмотрел в ряде произведений, представленных в экспозиции, «деструктивную идеологию», а также испытал пессимизм и ощущение пустоты во время посещения Третьяковки.

Новым директором музея станет экс-руководитель Политехнического музея Елена Проничева. В ведомстве заявили, что Проничевой предстоит сохранить опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие галереи и ее филиалов.

Правда, все годы работы Проничевой на должности директора Политехнического музея здание находилось на реконструкции. Работы ведутся уже девять лет. Сроки открытия музея были вновь отложены до 2025 года, хотя оно должно было состояться в 2021 году к 150-летию музея.