Ученый объяснил, когда наступит пик заболеваемости COVID-19 Ученый Боровков: пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на конец сентября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить уже в конце сентября, заявил РИА Новости проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков. В Санкт-Петербурге максимум заболевших ожидается позже, в середине ноября.

Для среднего сценария по состоянию на середину августа получается, что пик коронавируса произойдет в Москве 29 сентября, а в Петербурге позднее, в середине ноября, — дал прогноз специалист.

Он подчеркнул, что его анализ состоит из трех прогнозов — пессимистичного, среднего и оптимистичного. Средний же сценарий является наиболее возможным, однако с приходом осени он может измениться, поскольку в город вернутся школьники и студенты. Также Боровков отметил, что коррективы в прогноз может внести и появление нового штамма коронавируса, которое невозможно предсказать.

Если ничего не произойдет, не появится новый подвид штамма, не появится какой-то суперраспространитель, которого не сразу обнаружат, то средний сценарий развития событий будет наиболее вероятным, — заявил он.

11 августа стало известно, что исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса — «дельтакрон», который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, ни в одной другой стране мира этот вид COVID-19 пока не выявлен.

В России выявили уже шесть случаев «дельтакрона», пять из них обнаружено в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Пациенты, у которых выявили новый вариант коронавируса, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.