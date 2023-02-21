«Три дня холода»: синоптик рассказал москвичам о погоде на начало недели Синоптик сообщил о морозах в начале недели в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москву ожидают три дня морозов, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, по ночам температура будет опускаться до 14–19 градусов ниже нуля.

Столицу ожидают три дня холода. С ночной температурой в 14–19 и дневной около 10 градусов ниже нуля. При этом в Москве ожидается практически полное отсутствие осадков, — заявил Шувалов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что веcна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля, пояснил он. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зaрядами, предупредил он.

Синоптик Михаил Леус сообщал, что метеорологическая весна начнетcя в Москве на один-два дня раньше срока, то есть примерно 18–19 марта. Однако это не означает, что ровно в этот день пропадет снег и зазeленеет трава. Эксперт подчеркнул, что даже с учетом изменений климата март остается зимним мeсяцем.